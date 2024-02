Champions League | un’Europa da protagonisti | Inter e Napoli all’esame di spagnolo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb – Nonostante tre lustri di amari bocconi continentali, il calcio italiano rimane saldamente sul podio dei trofei conquistati. Almeno per quanto riguarda le competizioni organizzate dall’Uefa. Ancora sopra alle ricche, ricchissime inglesi (49 a 48) il nostro pallone continua a distanziare ampiamente le compagini tedesche – quarte, ferme a un totale di 30. Sopra a tutti, al momento irraggiungibile con 65 affermazioni, la Spagna. Un divario maturato nell’ultima decade: rispetto alla sola Conference romanista, Real e soci hanno collezionato ben 19 coppe. Imbarazzante, è vero. Eppur si muove: il biennio che ci ha portato fin qui racconta di un risveglio da parte delle nostre società. Insomma, terminato l’inverno siamo già oltre la classica rondine che non fa primavera. Dopo l’ottima prova tedesca della Lazio, gli imminenti impegni die ...

Il primato dell’Italia nel ranking UEFA è vicino a garantire un posto extra in Champions per la 5a classificata: opportunità per il Napoli . CALCIO ... (napolipiu)

La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League , semplicemente Champions o con l'acronimo UCL, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Che tempo che fa, da Martin Scorsese a Ghali: gli ospiti di oggi: ... protagonista del docu - film 'Adesso vinco io' dedicato alla sua carriera, nella quale ha vinto 19 trofei tra cui lo storico Mondiale del 2006, una Champions League e cinque scudetti; Gianrico ...

Hamsik sarà al Maradona per Napoli - Barcellona, ma non c'entrano le voci sull'esonero di Mazzarri: i dettagli - ESCLUSIVA: Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24 la leggenda azzurra, salvo un dietrofront last minute, seguirà l'attesissima gara degli ottavi di Champions League contro i blaugrana a poche ...

Il Napoli gioca come i ragazzini in strada: Kvara si prende il pallone e scarta tra 3 - 4 avversari: Mazzarri andrebbe esonerato ma a che serve Osimhen sonnecchiava in tribuna. Simeone avvilente, Raspadori sequestrato da Mazzarri Ci Napoli 12/12/2023 - Champions League / Napoli - Braga / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Khvicha Kvaratskhelia - Rodrigo Zalazar Il Napoli gioca come i ragazzini in strada: Kvara si prende il pallone e scarta ...