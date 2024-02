“Cessate il Fuoco in Palestina ed in Ucraina” | corteo in città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“ilined in”: questo il tema della manifestazione convocata dalla Cgil Avellino in qualità di membro della Rete Italiana per il Disarmo e la pace. L’appuntamento è per sabato 24 febbraio alle 18.00. A piazza Duomo il ritrovo dei partecipanti (17.45), poi la partenza deldopo le 18, fino all’arrivo in viale Italia presso la chiesa di San Ciro. Di seguito l’itinerario: via Nappi, piazza Libertà, Corso V. Emanuele II, Viale Italia. Previsti lungo il percorso dei brevi sit-in, occasione per spiegare i temi della richiesta di pace che arriva dalle associazioni. La Rete Pace e Disarmo di Avellino, nel giorno di mobilitazione nazionale contro tutte le guerre, scenderà in piazza per ribadire il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione ...