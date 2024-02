Certezze sui tempi dei lavori in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Lo slittamento alla data del 30 aprile come termine deinon fa che aumentare le legittime preoccupazioni dei commercianti per il continuo protrarsi dell’intervento indella Repubblica e auspichiamo che questo sia veramente il termine ultimo per la sua definitiva riqualificazione". È perentorio il presidente area vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli nel chiedere "il puntuale rispetto del cronoprogramma, che purtroppo ha già subito ritardi rispetto aiprevisti inizialmente. Non potremmo accettare nuovi rinvii che vadano oltre il 30 aprile, attività, negozi, pubblici esercizi e clienti non sono più disposti a stringere i denti e sopportare gli oggettivi disagi provocati dal cantiere ormai operativo dalla scorsa estate". Lainfatti ha portato alla luce la storia antica di Ponsacco ...