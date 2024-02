Cerca di prendere l’autobus ma viene travolto | morto a 19 anni davanti agli amici sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una tragica vicenda ha scosso questa mattina la città di Bergamo, dove un giovane di 19ha perso la vita in un incidente stradalealla stazione. L’incidente, avvenuto intorno alle 8:40, ha visto il ragazzo essere investito da un autobus di linea mentre tentava di fermarlo per salirci a bordo. Dalle prime informazioni, il giovane, accompagnato da duee in possesso di un monopattino, hato di raggiungerecorrendo sul lato destro del mezzo. L’autista, tuttavia, non è riuscito a vederlo, causando la tragica collisione che ha visto il ragazzo trascinato per alcuni metri prima chesi fermasse. Nonostante il tempestivo intervento dei medici del 118, non è stato possibile salvarlo. Glidel ragazzo hanno riferito che il ...