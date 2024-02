CentoVetrine è stata una soap opera italiana prodotta da Mediavivere in 15 stagioni dal 2001 al 2016 per le reti televisive Mediaset. Ambientata a Torino, trattava di amore e affari intrecciando le storie di più famiglie legate alla catena di negozi CentoVetrine e al gruppo finanziario (holding) Ferri. La soap opera fu trasmessa quasi interamente su Canale 5 dall'8 gennaio 2001 all'8 agosto 2016; per tre mesi, tra il 15 dicembre 2014 e il 10 marzo 2015 fu altresì trasmessa da Rete 4. Con 3 318 episodi prodotti e trasmessi in 15 stagioni è la soap opera italiana più longeva dopo Un posto al sole. La soap viene replicata di notte su Canale 5 e su La5, alternandosi con Vivere. Inoltre è disponibile su Mediaset Infinity dal 15 giugno 2023.

