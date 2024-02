Cento Carnevale d’Europa | sfilata dei carri e musica | pienone in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 - Grande successo di pubblico anche per la quarta giornata di sfilate deldi Ivano e Riccardo Manservisi che inanellano un’altra fantastica giornata alle tante perle collezionate in oltre 30 anni al timone di questo. Ilstorico disi è animato con i 5allegorici,, spettacoli dal vivo e una miriade di colori. Durante il pomeriggio non è mancata l’energia contagiosa della samba con le ballerine brasiliane a sottolineare lo storico gemellaggio con ildi Rio ed è stata occasione perfetta per celebrare e mostrare al pubblico che ha gremito piazza e il corso, le arti come quello della cartapesta e le tradizioni della città tra ...