C’è Posta per te | Valentina non perdona il padre Alessandro | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Terza busta chiusa in faccia a C’è Pista per te.nonsuo, nonostante l’appello del fratello e le parole dell’amato. La ragazza non vuole in alcun modo fare pace con il genitore e nemmeno Maria De Filippi riesce a convincerla.Tv