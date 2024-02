Cavallino Treporti Tre ladri entrano con il passamontagna in villa | aggrediscono mamma e nonni Il figlio li affronta e gli sparano a una gamba

Cavallino-Treporti (Cavalin-Treporti in veneto, pronuncia [kava'i t'pti]) è un comune italiano sparso di 13 283 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto, già circoscrizione del comune di Venezia fino al 1999. Il nome deriva da due delle località che compongono il territorio, nessuna delle quali tuttavia è sede municipale in quanto il capoluogo è Ca' Savio.

Cavallino Treporti. Tre ladri entrano col passamontagna in villa, aggrediscono mamma e nonni. Il figlio li affronta e gli sparano a una gamba. È caccia all'uomo: CAVALLINO TREPORTI - Tre ladri entrano col passamontagna in villa, aggrediscono mamma e nonni. Il figlio li affronta e gli sparano a una gamba.

Rimini contro Jesolo, accuse sulle concessioni balneari: Dalla Romagna accuse al Governo: «Se ne lava le mani della categoria. Il risultato Grossi imprenditori si spartiscono la spiaggia» ...

Spiagge, le multinazionali non fanno paura in Veneto: «Vincono le società locali»: VENEZIA - Si sono mossi per tempo, hanno sfruttato (bene) una legge regionale ad hoc per evitare di impantanarsi nell’attuale palude delle concessioni balneari, eppure per il primo cittadino ...