Cause del crollo nel cantiere a Firenze | le indagini sul disastro | ipotesi trave montata male

Nell'aristotelismo, le quattro cause sono quattro tipi fondamentali di risposta alla domanda "Perché", nell'analisi del cambiamento o del movimento in natura: materiale, formale, efficiente e finale. Aristotele scrisse che "non abbiamo conoscenza di una cosa finché non abbiamo colto il suo perché, cioè la sua causa". Mentre ci sono casi in cui classificare una "causa" è difficile, o in cui le "cause" potrebbero fondersi, Aristotele riteneva che le sue quattro "cause" fornissero uno schema analitico di applicabilità generale.