Castel d’Ario | attacca il padre con due calci da karateka

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 –ila colpi di karate: arrestato. I carabinieri di Roverbella hanno bloccato un ventiduenne residente nel Veronese, al seguito di una violenta aggressione avvenuta in ambito familiare. L’allarme è scattato a, paesone del Mantovano ai confini con il Veneto, quando i residenti in una palazzina, udite le urla provenire da un appartamento nel fabbricato, hanno chiamato il numero unico d’emergenza 112. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul luogo della segnalazione, hanno trovato una situazione di trambusto. Da una parte il giovane violento, dall’altra il genitore intimorito. In mezzo alcuni familiari che avevano provato, invano, a dividerli. Il ragazzo non ha voluto saperne nemmeno quando i militari dell’Arma hanno ...