Cascina | Francesca Mori è la nuova coordinatrice di Avviso Pubblico

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2014 - È, assessora alla legalità del Comune di, ladiper la Provincia di Pisa.è stata eletta nella riunione di coordinamento tenutasi giovedì 15 febbraio, a cui hanno preso parte Massimo Borghi, Coordinatore Regionale e assessore di Gavorrano; Linda Vanni, assessore di Montopoli in Val d’Arno; Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme in sostituzione dell’assessore Cecchelli; Valentina Ricotta, vicesindaca di Calci; Flavio Tani, assessore di Calcinaia; Fabiola Franchi, assessore di Vicopisano.Nella stessa occasione, gli enti soci della provincia hanno ringraziato l’exLinda Vanni per il lavoro svolto. “Prima di ...

Vigevano (IPA: [vi'evano] o [vi'vano], Avgevan in dialetto vigevanese) è un comune italiano di 62 303 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia.

Avviso Pubblico, Mori coordinatrice provinciale: CASCINA - Il coordinamento provinciale di Avviso Pubblico , associazione che riunisce gli ... ha scelto come nuova responsabile l'assessora cascinese Francesca Mori . Gli enti soci della Provincia, ...

Full immersion a Palazzo Barolo nel mondo del Re dei Vini: ... dalle 15.30 alle 16.30, sono protagonisti Francesca Vajra dell'azienda G. D. Vajra e Sara ... I PRODUTTORI DI BAROLO Amalia Cascina in Langa, Monforte d'Alba (CN) Bel Colle , Verduno (CN) Borgogno ...

Legalità: Francesca Mori eletta coordinatrice di Avviso Pubblico per la provincia di Pisa: E' l'assessore del Comune di Cascina Francesca Mori la nuova coordinatrice di Avvico Pubblico per la provincia di Pisa. Si e svolto infatti ieri, 15 febbraio, in videoconferenza il Coordinamento per la Provincia di Pisa di Avviso ...