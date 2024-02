Carnevale | oggi via alla festa Dalle 15 sfilano i dieci carri in gara Ad aprire sarà la Brancagliana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024)via ufficiale al. Con i favori del meteo, lecostruzioni allegoriche delle contrade, con relativo corteggio a tema si “accenderanno”,15, lungo il tradizionale percorso disegnato fra piazza Matteotti, viale Marconi, via San Francesco e la Provinciale per Vallecchia: in palio il premio Frido Graziani e lo stendardo con il manifesto 2024, disegnato dall’artista Bernard Bezzina, rispettivamente per il miglior carro e la migliore mascherata in. "Anche lo scorso anno il maltempo ci costrinse a utilizzare la data di riserva – ricorda l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – ma né lo spettacolo, né la partecipazione ne risentirono: ci aspettiamo una bellissima giornata di". La rassegnaaperta d...