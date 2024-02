Carnevale non si ferma Tutte le feste di oggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ultimi bagliori delin Valdarno con eventi che sconfinano nel periodo quaresimale. E’ il caso di Castelfranco di Sopra e Piandiscò dove i corsi mascherati rinviati domenica scorsa per i capricci del meteo saranno riproposti questo pomeriggio. In particolare all’ombra della Torre di Arnolfo dalle 14.30 avrà luogo la sfilata dei carri allegorici al campo sportivo dell’oratorio. Nell’altro capoluogo del Comune unico dell’altopiano atto di recupero del "Carnevalissimo piandiscoese", organizzato dall’omonima associazione e dalla Pro Loco del paese. Il colorato corteo si metterà in movimento da viale Alcide de Gasperi sempre dalle 14.30. A Montevarchi, dove le iniziative principali nel centro storico si sono regolarmente tenute il 4, l’11 e il 13 del mese, torna il tradizionale appuntamento con il concorso "Pinocchio in maschera" curato dalla Società Cooperativa ...