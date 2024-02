Carnevale È il giorno della Reginetta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo il successoprima sfilata, con sole e bel tempo che hanno accompagnato carri, mascherate e pubblico fino a dopo il tramonto, e dopo il rinvio per il maltempo di domenica scorsa tornano finalmente in piazza i rioni delFollonichese oggi pomeriggio a partire dalle 14,30. Il meteo dovrebbe infatti consentire il regolare svolgimentosfilata che, come da tradizione, sarà dedicata alle reginette degli otto rioni che durante il corso mascherato verranno valutate dalla giuria tecnica con l’elezione di Miss2024 e la proclamazione dal palco in piazza a Mare al termine del corso mascherato. Alla sfilata di oggi pomeriggio parteciperanno anche la Galantara Marching Band di Piombino e la mascherata realizzata dalle scuole follonichesi assieme alla scuola di cartapesta. Le otto reginette che ...

Il Carnevale è una festa mobile e un periodo dell'anno cattolico/cristiano che precede il tempo liturgico della Quaresima e prevede celebrazioni pubbliche a febbraio o all'inizio di marzo, includendo eventi come parate, giochi di strada e altri intrattenimenti, che combinano alcuni elementi di un circo. Costumi e maschere consentono alle persone di mettere da parte la loro individualità quotidiana e sperimentare un accresciuto senso di unità sociale. I partecipanti spesso indulgono nel consumo eccessivo di alcol, carne e altri cibi che saranno messi da parte durante la prossima Quaresima. Questo festival è noto per essere un momento di grande indulgenza prima della Quaresima con il bere, l'eccesso di cibo e varie altre attività di indulgenza. Ad esempio, frittelle, zeppole, ciambelle e altri dolci vengono preparati e mangiati per l'ultima volta. Durante la Quaresima si mangiano meno prodotti animali e gli individui hanno la possibilità di fare un sacrificio quaresimale, rinunciando così a un certo oggetto o attività del desiderio.

