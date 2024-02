Carnevale di Viareggio | folla delle grandi occasioni | successo della quinta sfilata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Boom di pubblico aldi. Quella di domenica 18 febbraio è unada ricordare anche per le presenze, con gente arrivata da tutta Italia per ammirare la consuetadei carri. Il tutto con il meteo ancora una volta clemente, in una giornata di sole ma soprattutto molto calda, perfetta per fare festa. E così è stato un piacere ammirare i carri e le mascherate a terra. Tutto in attesa dell’ultimain questo febbraio, quella di sabato 24 che chiuderà l’edizione 2024. Il via alle 15 con il tradizionale triplice colpo di cannone. Laha visto tutti i carri protagonisti presentarsi davanti al pubblico. I nove di prima categoria, i quattro di seconda, le otto mascherate di gruppo e le otto ...