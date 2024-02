Carlo Nicolato inchioda la sinistra | scorda il Navalny di destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) C'è un video su Youtube, risalente al 2007, in cui un giovane Alexeidall'aria ariana, all'epoca aveva 31 anni, paragona gli immigrati del Caucaso «dalla pelle scura» a scarafaggi e sostiene che mentre contro gli insetti basta anche una scarpa per ucciderli, per gli immigrati è necessaria una pistola. In un altro, travestito da dentista, paragona gli immigrati alle carie e dice che «tutto ciò che si trova sulla nostra strada deve essere rimosso con attenzione ma decisione attraverso la deportazione». Per il paragone agli scarafaggichiese timidamente scusa, ma mai ha abiurato le sue posizioni ultranazionaliste e la sua xenofobia per le quali in quegli anni era più o meno conosciuto. Eppure a leggere i giornali in questi giorni, specie quelli di, sembra che il defunto dissidente russo fosse un paladino della ...