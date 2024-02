Card Zuppi | ' la sicurezza costa ma la vita vale di più'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) "La rabbia deve diventare lucidità per ere ipocrisie o discorsi retorici di facile morale, bisogna trarre le conseguenze" e "uno dei problemi più grossi sono i controlli" e "i ribassi significano inventarsi di tutto" per ottenere l'appalto. "Lama laha un valore che non può mai essere calcolato". Lo ha detto ilinale presidente della Cei, Matteo, a "In mezz'ora" su Rai Tre parlando del problema dellasul lavoro dopo l'incidente di Firenze.