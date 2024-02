Carbonizzato nella villetta Rogo doloso | pochi dubbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) BRESSANA BOTTARONE (Pavia) Più focolai d’innesco delle fiamme, per un incendio che quindi non può che essere. Stanno proseguendo le indagini dei carabinieri per scoprire quello che è successo, in via Gramsci a Bressana Bottarone, di Enore Saccò, 75enne. Il corpo, trovato ormaisotto le macerie dell’incendio,serata di venerdì è stato portato all’istituto di Medicina legale di Pavia, dove dovrà essere sottoposto all’autopsia, non ancora fissata. Solo l’analisi del Dna, dai tempi non immediati, potrà dare la conferma che sia proprio il corpo del 75enne, che abitava da soloandata a fuoco. L’abitazione, seriamente danneggiata dall’incendio, con anche crolli interni, nel frattempo è stata posta sotto sequestro, ...