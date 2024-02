Capiamo come usare WhatsApp senza SIM oggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sappiamoper utilizzaresia necessario l’utilizzo di una scheda SIM, ma in realtà esistono degli escamotage che permettono diSIM, delle semplici procedure che potranno essere messe in atto in situazioni in cui si hanno delle necessità particolari. Qualcuno può quindi decidere di sfruttare quest’app di messaggistica pur non avendo a disposizione una SIM e vediamo più nel dettaglio quali sono i vari metodi che consentono diSIM. Dritte suSIM: impariamo la procedura in pochi e semplici step Dunque, non solo anticipazioni sui prossimi aggiornamenti...