Cantiere Esselunga di via Mariti | lo striscione dei residenti | “Fateci un parco | ci abbiamo sempre voluto un parco!”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Firenze, 18 febbraio 2024 – “un. Ciun!”. Sono queste le parole che idella zona di Ponte di Mezzo hannoscrivere su unoappeso aldi via, dove venerdì 16 febbraio cinque operai sono morti. Gli abitanti, rimasti sconvolti da questa tragedia, continuano a lasciare fiori alin ricordo delle vittime. A oltre due giorni dal crollo, i vigili del fuoco continuano a scavare per trovare il corpo del quinto operaio rimasto sotto le macerie.

Erano originari della Tunisia e del Marocco, ma come molti connazionali erano venuti in Italia alla ricerca di lavoro e orizzonti più stabili. ... (ilgiorno)

Calderone, ipotesi omicidio sul lavoro Nessuna preclusione - Il crollo a Firenze: ... nel corso di un punto stampa con i giornalisti davanti al cantiere per la realizzazione di un nuovo centro commerciale della catena Esselunga dove, la mattina di venerdì 16 febbraio, a causa di un ...

Strage di Firenze: per Tajani la causa non è il subappalto: ... oggi il sindaco Nardella ha commemorato con un minuto di silenzio, davanti a Palazzo Vecchio , le vittime del crollo nel cantiere per la costruzione a Firenze di un nuovo supermercato Esselunga . ...

In Umbria in cerca di lavoro, la morte nel crollo di Firenze: Una ditta coinvolta in subappalto nei lavori dell'Esselunga di Firenze, in quel cantiere dove venerdì si è consumata la tragedia . Sotto le travi di cemento crollate, insieme al 43enne Taofik Haidar, ...