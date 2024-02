Cantiere Beic | salvo il grande platano di via Monte Ortigara | caricato su un camion con tutte le radici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Milano – Ildella, labiblioteca europea di informazione e cultura che diventerà la piùdi Milano, procede spedito. L’unico imprevisto era rappresentato dalsolitario di circa 80 anni di via, la strada che costeggia l’area dove sorgerà l’edificio e che in parte verrà occupato dallo stesso. Milano,: i lavori per trasferire ildi viaLa sorte delalbero aveva messo in apprensione i residenti della zona, preoccupati per un suo possibile abbattimento, visti anche i precedenti in altri cantieri della città. “Anche perché – spiega ...