Calenda | “Fiaccolata per Nalvalny eroe della libertà” | arriva anche il sì di Salvini

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nuove tensioni politiche sono esplose in seguito alle recenti dichiarazioni di Carlo, ex ministro e leader di Azione, riguardanti i presunti legami tra Matteo, leaderLega, e il presidente russo Vladimir Putin.ha suscitato scalpore e l’iraLega con un post sui social in cui accusavadi non aver L'articolo proviene da Il Difforme.

Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano (ma nomi simili esistono anche in altre lingue) la festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Lc 2,22-39), celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio. Nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.

Navalny, Calenda: 'Lega filoputiniana'. Ma anche il Carroccio alla fiaccolata: ...5 Stelle ha sciolto gli indugi e ha aderito all'iniziativa lanciata via social da Carlo Calenda per la morte di Alexei Navalny. In extremis anche l'adesione della Lega che fa diventare la fiaccolata ...

Anche la Lega al corteo per il dissidente: Dopo Pd e Iv, è partito alla carica anche Carlo Calenda, leader di Azione, che prima ha scazzottato ... Alla proposta, una fiaccolata al Campidoglio domani sera, hanno subito aderito i partiti di ...

Calenda attacca Salvini su Navalny e chiama in piazza. Adesioni bipartisan: la Lega resta isolata e alla fine si aggrega: ROMA Ci saranno tutti. Perfino la Lega. L'idea nasce da una telefonata, in mattinata, tra Elly Schlein e Carlo Calenda : "Organizziamo una fiaccolata per Navalny ". Lunedì, ore 18.30, in Campidoglio. Lo svolgimento è su Twitter. Il leader di Azione nel primo pomeriggio lancia via social la manifestazione, ...