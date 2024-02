Calciomercato com – Jovic espulso in Monza-Milan | colpo in faccia a Izzo | quante giornate rischia|Serie A

(Di domenica 18 febbraio 2024) 2024-02-18 23:25:00 Arrivano conferme: Rosso diretto per Lukanella ripresa di, grazie all’intervento del VAR: l’attaccante serbo paga una manata in volto al difensore brianzolo Armando. COSA E’ SUCCESSO – Minuto 53? all’U-Power Stadium, ilconduce per 2-0 dopo il rigore di Pessina e la rete di Mota Carvalho. Scintille a palla lontana tra, il primo spinge l’attaccante serbo che reagisce con una vistosa manata sul volto dell’avversario. ROSSO CON IL VAR – L’arbitro Colombo intravede l’azione, ferma il gioco e inizialmente ammonisce il giocatore del, ma viene richiamato dal VAR (Marini-Guida) all’on field review: dopo aver rivisto l’azione, il direttore di gara cambia il colore del ...

L'annuncio prima della sessione di allenamento PARIGI ( Francia ) - Luis Enrique in conferenza stampa ha preferito non commentare ma, secondo "RMC ...

Milan, l'attacco '24/'25 prende forma: la soluzione per Jovic, l'obiettivo Zirkzee e il piano per Camarda

Milan, Pioli si affida a Okafor: ruolo inedito col Monza, ecco perché è un acquisto azzeccato

Lazio-Clarke, l'agente: 'Ecco perché l'affare non è andato in porto': La Lazio ha chiuso il mercato invernale senza acquisti, unica squadra di Serie A a non essersi rinforzata durante la finestra di gennaio.

Lippi: 'Mio padre non tifava Juve, ho chiesto permesso sulla sua tomba prima di firmare. L'Italia del 2006...': Marcello Lippi, storico ex-allenatore della Juventus e della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ha presentato a Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio.