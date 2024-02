Calcio | Serie A | Udinese-Cagliari 1-1

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2024) Udine, 18 feb. (Adnkronos) – Si dividono la posta in palio. Si chiude 1-1 la sfida in Friuli. La squadra di Cioffi sale così a 23 punti mentre quella di Ranieri si porta a 19 a -1 da Verona e Sassuolo terz’ultimi. Il match si decide nel primo tempo. La gara si sblocca al 14? con il gol dell’: Ehizibue avanza sulla destra, crossa al centro facendo arrivare la palla a Zemura che si porta il pallone sul destro e conclude verso la porta, mettendo la palla sotto il sette per l’1-0. Al 31? Lucca va vicino al raddoppio ma di testa sbaglia le misure. Nel finale di tempo al 44? un po’ a sopresa arriva il pareggio del. Gaetano inizia l’azione servendo sulla fascia sinistra Augello, il cui cross trova ancora il trequartista rossoblù che di testa e la mette in rete verso l’angolino basso di ...