Calcio | Serie A | Frosinone-Roma 0-3

(Di domenica 18 febbraio 2024) 20.00 Lariscatta il ko dell'Olimpico con l'Inter e va a vincere a: 0-3 allo 'Stirpe', giallorossi sesti a 41 punti. Ciociari alla terza sconfitta di fila: la classifica dice 23 punti, 3 sopra la zona retrocessione. Buon avvio dei padroni di casa,occasioni per Soulé, Brescianini e Kaio Jorge, ma o Svilar o la mira da rivedere salvano la. Che segna con Huijsen: destro a girare dopo cavalcata centrale (38').Ripresa.Pellegrini spara alto,poi raddoppia Azmoun:tap in su respinta di Turati. Tris Paredes su rigore (81').

Empoli, 18 feb. (Adnkronos) – Termina in parità 1-1 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Un punto che serve più alla squadra di Nicola in ... (calcioweb.eu)

Calcio femminile: Juve, Como e Milan vincono nell’ultima giornata di regular season in Serie A.: Va in archivio l'ultima giornata di regular season del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Un turno apertosi ieri con i successi di Roma e Sassuolo e terminato con nessun particolare ...

HIGHLIGHTS | Roma, tris a Frosinone: giallorossi rispondono ad Atalanta e Bologna: I gol di Azmoun e di Paredes (su calcio di rigore) hanno portato tre punti fondamentali per la classifica di una squadra tornata a vincere due partite consecutive in trasferta e questo non accadeva da ...

La tragicomica trasferta di Pero!!: PERO – Non abbiamo chiesto, come spesso facciamo, alcun accredito per assistere alla gara fra Club Milano e Legnano, due squadre di bassa classifica del girone B di serie D. In un paese normale una ...