Calcio | Serie A | Empoli-Fiorentina 1-1

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 feb. (Adnkronos) - Termina in parità 1-1 il derby toscano tra. Un punto che serve più alla squadra di Nicola in chiave salvezza piuttosto che a quella di Italiano che si allontana dalla zona Champions. E' infatti il quinto risultato utile consecutivo per l'dall'arrivo di Nicola in panchina, che si porta a 22 punti, due punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato da Hellas Verona e Sassuolo. Continua, invece, il periodo difficile per la, che fallisce il momentaneo sorpasso sulla Roma, ma l'aggancia a quota 38 punti, al sesto posto, a sette lunghezze da Atalanta e Bologna, quarte. Lachiude il primo tempo avanti di un gol grazie alla rete segnata al 29' da Beltran con bel tiro incrociato che beffa il portiere empolese. ...

Udine, 18 feb. (Adnkronos) - Si dividono la posta in palio Udinese e Cagliari. Si chiude 1-1 la sfida in Friuli. La squadra di Cioffi sale così a 23 ... (liberoquotidiano)

Il campionato di Serie A, colloquialmente abbreviato in Serie A e ufficialmente denominato Serie A TIM dall'edizione 1998-1999 per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio maschile, gestito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Udinese - Cagliari 1 - 1: Gaetano non basta a Ranieri: La squadra di Cioffi trova il gol del vantaggio nel primo tempo al 14' grazie al capolavoro balistico di Zemura : bellissimo destro all'incrocio dei pali e primo centro in Serie A per l'esterno ...