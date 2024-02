Calcio femminile | Juve | Como e Milan vincono nell’ultima giornata di regular season in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Va in archivio l’ultimadidel Campionato diA 2023-2024 di. Un turno apertosi ieri con i successi di Roma e Sassuolo e terminato con nessun particolare scossone. Nel primo match in programma lantus ha regolato senza patemi il Napoli, superandolo con il largo risultato di 4-1. Ad aprire le marcature è la solita Girelli che trasforma in scioltezza al 9? un penalty arrivato dopo il braccio largo di Pellinghelli. Il raddoppio arriva invece al 17? giro di orologio quando, sugli sviluppi di und’angolo, la stessa Girelli fa la sponda servendo Thomas che, da pochi passi, deve solo mettere il pallone in rete per il 2-0 provvisorio. A siglare il tris ci pensa invece Grosso che, con freddezza, insacca ...