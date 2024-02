Calcio Eccellenza Il Castiglione gioca per due minuti senza under | così l’Ellera vincerà a tavolino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) PERUGIA – La ventiduesima giornata disi è aperta con la vittoria adel, sconfitta per 4-1 sul campo daldel Lago che hato però 2i dueprevisti dal regolamento. Il tecnico Recchi, infatti, al 20’ della ripresa ha sostituito il classe 2003 Bevilacqua con il 2002 Corrado e dunque arriverà la sconfitta a. Le altre gare (14,30). Atletico Bmg-Angelana: dopo la vittoria di coppa, la Bmg si rituffa nel campionato contro l’Angelana che, sotto la gestione Gregori, ha conquistato due vittorie e un pareggio. Narnese-Acf Foligno: la capolista non vuole e non può steccare ma al Gubbiotti c’è una Narnese che ha bisogno di punti e che, nelle ultime giornate, ha dimostrato di ...