(Di domenica 18 febbraio 2024) Dueche fanno riferimento a quanto avvenuto venerdì scorso in un cantiere a- Dueche fanno riferimento a quanto avvenuto venerdì scorso in un cantiere in via Mariti a, con la morte di quattro operai, e al ferimento di altri tre, sono statinell

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Calcio: crollo Firenze. Empoli - Fiorentina, esposti striscioni tifosi: Due striscioni che fanno riferimento a quanto avvenuto venerdì scorso in un cantiere a Firenze. FIRENZE - Due striscioni che fanno riferimento a quanto avvenuto venerdì scorso in un cantiere in via ...

Strano ma vero: Il crollo a Firenze dell' edificio in costruzione che avrebbe dovuto ospitare un supermercato, è ... Ogni altro commento sarebbe paragonabile a quelli degli appassionati di calcio il lunedì mattina, per ...

NAPOLI - GENOA 1 - 1 FINALE LIVE MATCH: Pestone a Martin, scelta corretta 52° Calcio di punizione dai diciannove metri per il Napoli: ... Buon divertimento! Ore 15:01 Squadre in campo, un minuto di raccoglimento per le vittime del crollo di ...