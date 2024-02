Cairo Juric | perché il Toro vive questo scontro proprio adesso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) I risultati del Torino cominciano ad arrivare, ma non finiscono le frecciatine del Presidente granata al suo tecnicodice che se ne andrà se ilnon otterrà la qualificazione in Europa. Poi lascia capire di essere disponibile a prolungare il contratto, anche se si è lontani dal sapere se l’obiettivo verrà centrato.risponde in modo poco urbano a dispetto del suo nome di battesimo, dice che la vita può andare avanti senza il mister al quale dà una bella somma. La dialettica dipendente-padrone va avanti e nel frattempo i granata battono il Lecce. I giornali di famiglia – Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport – fanno finta di nulla: non scrivono niente dello scambio di battute anche pesanti, ma forse anche questa è una notizia, non prendere posizione e stare nella censura un significato lo ha. Qualcosa, per la ...