Cairo-Juric nervi tesi | botta e risposta tra rinnovo e futuro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) In casa Torino le acque sono agitate nonostante la vittoria contro il Lecce: a far parlare è la situazione traIn casa Torino le acque sono agitate nonostante la vittoria contro il Lecce: a far parlare è la situazione tra. Trale parole a distanza tra i due si sono fatte sentire, soprattutto quelle del presidente. Il numero uno granata ha risposto seccamente a precisa domanda suldel tecnico: «Non me ne frega un c***o». Una situazione che ha lasciato dubbi e perplessità vista l’apertura del tecnico degli ultimi giorni. Intanto la società studia i profili adatti al Toro della prossima stagione con Gattuso e Vanoli avanti nelle gerarchie. Lo scrive Tuttosport.