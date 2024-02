Cagliari | Ranieri | “Il Napoli? Se daremo tutto | come oggi | accetteremo il risultato”

(Di domenica 18 febbraio 2024): Il? Seil. Affrontiamo una squadra che ha vinto con grande merito lo Scudetto l’anno scorso, che disputa la Champions e che ha qualità assoluta in tutti i reparti Claudio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con l’Udinese. Queste le sue parole:: Dopo 4 sconfitte consecutive ci sta partire con il freno a mano e un pizzico di paura “Dopo 4 sconfitte consecutive ci sta partire con il freno a mano e un pizzico di paura. Dopo il gol del pareggio ci siamo sciolti, la rete nasce da una bellissima azione. Siamo stati bravi a fare 1-1 in un momento positivo dell’Udinese. Nella ...

Sfida salvezza al Bluenergy Stadium di Udine. Alle 15 scendono in campo Udinese e Cagliari che arrivano al match con umori opposti. La squadra... (calciomercato)

Claudio Ranieri (Roma, 20 ottobre 1951) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Cagliari.

Udinese-Cagliari 1-1, Ranieri: «Un punto prezioso per ripartire» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

CAGLIARI, RANIERI: "RAGAZZI NON VOGLIONO MOLLARE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ranieri, all. Cagliari: “Il Napoli Affrontiamo una squadra che ha qualità assoluta in tutti i reparti”: L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine della gara contro l’Udinese, pareggiata 1-1. Tra le altre cose si è soffermato sulla prossima di campionato ...

Cagliari, un punto per interrompere la serie di sconfitte in una partita che si poteva vincere: Al BluEnergy i rossoblù regalano come spesso accade un tempo dove va sotto, poi pareggia e sfiorano i tre punti ...

Ranieri: intervista post Udinese Cagliari: Ranieri ha parlato della partita pareggiata a Udine. Dopo lo svantaggio iniziale è arrivato il pareggio dell'ottimo Gaetano Una gara dai due volti. Primo t ...