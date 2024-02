Cade dal terzo piano della scuola | studente 14enne salvo per miracolo “Nessuna insufficienza in pagella”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ancona, 18 febbraio 2024 –precipita dal: tragedia sfiorata al Savoia Benincasa. Il ragazzo è vivo per. L’intera comunità scolastica, ieri, è rimasta con il fiato sospeso per tutta la mattina. Unè ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette dopo un volo di circa 10 metri. Sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. Il bollettino medico parla di un paziente "vigile, in respiro spontaneo, che ha riportato prevalente un trauma toracico e un trauma del bacino con fratture multiple. A seguito di indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare, alle ore 13.45 (di ieri, ndr) è stato trasferito in altro reparto dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, in prognosi riservata". A lato, i carabinieri accorsi sul posto. Le ...