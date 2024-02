Bundesliga 2023 2024 | disastro totale Bayern Monaco | Tuchel crolla a Bochum | vicino l’esonero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 febbraio 2024)per ile a questo punto Thomas, che ha chiuso una settimana da incubo, è ormaial. Dopo aver perso lo scontro diretto per il titolo contro il Bayer Leverkusen e anche l’andata degli ottavi di Champions all’Olimpico contro la Lazio, la formazione bavaresedi nuovo in, uscendo sconfitta dal campo del, in lotta per evitare la retrocessione, nella ventiduesima giornata del campionato tedesco. Con questo pesantissimo ko, i campioni di Germania in carica scivolano a -8 dalla vetta e sembra ormai impossibile colmare il gap nei confronti delle Aspirine ancora imbattute. Soprattutto, l’allenatore è destinato a essere rimosso dall’incarico: inevitabile ...