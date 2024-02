Buchanan | l’Inter scopre il jolly canadese | duttile e sfacciato! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024) Prima da applausi per Tajoncon la maglia dela San Siro. Ilha esordito con grande personalità, dimostrando già doti importanti. APPLAUSI ? E’ vero la Salernitana era ormai frastornata e demoralizzata dopo le botte prese dal, ma l’esordio di Tajoncon la maglia delnon è stato assolutamente banale, anzi. Ilè entrato con grande personalità, dimostrando già alla prima palla toccata doti molto importanti. Caratteristiche da sprinter, con personalità e sfacciataggine in mostra come nell’uno contro uno con tanto di doppio passo a riscaldare San Siro dopo pochi minuti dal suo ingresso., unico acquisto invernale del, si sta inserendo in maniera graduale. I test fisici ...