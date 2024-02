Brutta Fortitudo | cade a Casale Monferrato 89-67

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Unapesantemente a, sconfitta 89-67 dalla Novipiù, nella seconda giornata della fase ad orologio. Dopo un primo tempo chiuso avanti 28-39, la formazione di Attilio Caja va completamente in confusione e si fa dominare dalla formazione piemontese. Sfida completamente da dimenticare per Pietro Aradori e compagni e non basta l’assenza del regista e capitano Matteo Fantinelli per spiegare questo pesante ko. L’unico a salvarsi è Mark Ogden 17 punti nel primo tempo, 29 complessivi mentre male tutto il resto di unache sembrava avere in mano la sfida nel primo tempo, chiuso a +11, e invece è completamente naufragata nella ripresa sotto le triple di Pepper e Kelly, le ...