Brillamento della bomba d’aereo | evacuati 24 residenti

(Di domenica 18 febbraio 2024) Faenza, 18 febbraio 2024 - E' stata fatta brillare intorno alle 18 di oggi, domenica 18 febbraio, lad'aereoseconda guerra mondiale rinvenuta alcuni giorni fa nelle campagne di Faenza poco più a est del corso del Senio, in un terreno agricolo accessibile da via Prosciutta. La, un manufatto di fabbricazione britannica da 500 libbre, dalla quale erano state opportunamente rimosse le spolette, è stata fatta deflagrare sul posto circondata da pareti di terra. Stefano Tedioli fotografo Per tutto il giorno gli uomini dell'Ottavo reggimento guastatori paracadutisti 'Folgore' sono stati affiancati dal personale di polizia, carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco, Comune, Prefettura e da due assetti sanitariCroce Rossa militare, acquartierati nella sede del coordinamento provinciale di ...