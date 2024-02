Borrelli Capo dello Stato e Di Pietro | Mani Pulite | l' ex ministro riscrive la storia d' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'exdelle Finanze, Rino Formica, in un'intervista al Corriere della Sera svela alcuni retroscena su una stagione molto controversa dellarepubblicana del nostro Paese:. In pochi mesi la prima repubblica venne spazzata via anche se a pagare fu solo una parte politica mentre le sinistre non hanno mai trovato il dito puntato da parte dei magistrati. E ora, di quella stagione, emerge un quadro più chiaro che farà certamente discutere e che aumenterà il dibattito su quanto accaduto agli inizi degli anni Novanta: "I servizi hanno come compito controllare tutto quello che avviene attorno al potere. Anche Mussolini era intercettato, i servizi ascoltavano le sue conversazioni con la Petacci. Certo, il confine tra la tutela delle istituzioni e l'intrigo è sottile. Dipende dall'uso che se ne fa" e ...