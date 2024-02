Bonus invalidità 2024 | cosa spetta entro il 50%? Le agevolazioni aggiornamento 18 FEBBRAIO

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dalla Repubblica Italiana, erogabile a domanda, ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS affetti da infermità o difetto fisico o mentale che abbiano ridotto in modo permanente la loro capacità di lavoro, in attività confacenti le proprie attitudini, in misura superiore ai due terzi.