Bologna | le pagelle di CM | Skorupski salva | Zirkzee la ribalta e avvicina l'Europa

Non ce l'ha fatta, la Fiorentina , a rimontare il gol segnato nel primo tempo da Orsolini , vero tormento per Biraghi. E nel recupero ha incassato ... ()

Gianluca Mancini (Pontedera, 17 aprile 1996) è un calciatore italiano, difensore della Roma, della quale è vice-capitano, e della nazionale italiana.

Pagelle Atalanta - Sassuolo 3 - 0: Carnesecchi superman, Pasalic tuttofare, Pinamonti da incubo: ARBITRO : Prontera di Bologna. NOTE : Rigore sbagliato da Pinamonti al 48' La classifica completa della serie ...

Palermo show davanti a 30 mila tifosi, Como annichilito con un secco 3 - 0: rosa ad un punto dalla seconda: Tabellino e pagelle PALERMO (4 - 3 - 3) : Pigliacelli 6,5; Diakité 7, Nedelcearu 6,5, Ceccaroni 6,5,... Arbitro: Aureliano (Bologna) 6. Ammoniti: 11' Bellemo, 54' Curto, 66' Di Mariano, 86' Ballet. Reti:...

Le pagelle di Milan - Rennes 3 - 0: Loftus - Cheek monumentale, Leao meravigliao, Theate flop: Le pagelle del Milan. Maignan 6: Risponde presente quando chiamato in causa. Florenzi 6,5: Non fa ... L'ex Bologna, stella della difesa del Rennes, non ha affatto brillato a San Siro. Anche in occasione ...