Bologna da applausi! Rimonta la Lazio 1-2 | il sogno Champions continua | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilbatte laine non smette di sognare. Dopo 25 giornate di Serie A i rossoblu si trovano al 5° posto a quota 45 punti, gli stessi dell’Atalanta che occupa l’ultimo piazzamento utile per laLeague. A fine stagione i posti per il nuovo formato della coppa dalle grandi orecchie potrebbero diventare 5 in base ai ranking europei delle nazioni e anche la 5ªpotrebbe accedere allaLeague. Con prestazioni come quelle di oggi, dovrebbero essere le altre a preoccuparsi. Sotto 1-0 dopo 18 minuti a causa del gol di Isaksen, i felsinei sono stati bravi a restare in partita su un campo difficile come l’Olimpico. Serviva un’occasione per agguantare la parità ed è stata proprio laa concederla: pasticcio difensivo in uscita ...