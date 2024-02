Bob | Laura Nolte vince anche ad Altenberg nel 2 e vola in classifica di Coppa del Mondo

(Di domenica 18 febbraio 2024)trova la quarta vittoria stagionale nelladeldi bob a 2. Un massimo circuito internazionale tutto teutonico: con quella odierna ad, sono sette i successi tedeschi in altrettante gare. 1:52.53 il crono della campionessa olimpica che domina trovando il miglior tempo in entrambe le run. Per lei successo importante che le permette di mettere una mano sullain attesa dell’ultima gara stagionale a Lake Placid. Seconda posizione per la prima delle inseguitrici in, l’altra tedesca Kim Kalicki, che dista 64 centesimi. Completa il podio a sorpresa la rumena Andreea Grecu, alla seconda top-3 della carriera. Nella top-5la cinese Qing Ying e l’austriaca Katrin Beierl. Non c’erano equipaggi italiani in gara.

Seconda gara del week-end per la Coppa del Mondo di bob a 2 al femminile in quel di Sigulda . Dopo quella disputatasi venerdì, oggi in palio oltre al ... (oasport)

