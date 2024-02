Bob | Francesco Friedrich vince nel 4 ad Altenberg a pari merito con Emils Cipulis | sesto Patrick Baumgartner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Mai sceso dal podio nella disciplina,sfrutta l’occasione dell’assenza del rivale Johannes Lochner per dominare ancora una volta nel bob a 4 e volare in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. Il fenomeno tedescoaddavanti al pubblico di casa con il tempo di 1:48.55, coglie il quarto successo stagionale e praticamente mette le mani sulla sfera di cristallo quando manca solo la tappa di Lake Placid a chiudere. È una vittoria per due: rimonta per il lettonenella seconda run per raggiungere lo stesso crono del tedesco e cogliere il primo trionfo in carriera nel massimo circuito internazionale. La terza piazza va alla Svizzera con Simon Friedli, lontanissimo dai primi due, a 53 centesimi, poi seguono l’altro tedesco Adam Ammour e ...