Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il quotidiano popolaresostiene che Alexeisia morto "poco prima di una sua possibile liberazione" nell'ambito di uno "di detenuti" tra Usa, Russia e Germania. "Secondo la, era in programma unoditra Mosca, Washington e Berlino. Putin voleva riavere l''assassino di Tiergarten', un agente che aveva sparato a un oppositore del regime a Berlino nel 2019. Lo ha persino accennato pubblicamente in un'intervista con Tucker Carlson. Si parlava della possibilità che Putin, in cambio, rilasciasse", scrive il sito del giornale senza fornire altri dettagli in proposito.