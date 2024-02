Bilaterialità | l' evento per le imprese e i suoi lavoratori a Cascina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 - Si terrà martedì 20 febbraio alle 15 alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato, l'iniziativa a cura di CNA Pisa "La Bilateralità: vantaggi per lee i". L'ha il patrocinio del Comune died è organizzato dall'associazione di categoria pisana in collaborazione con Ebret (Ente Bilaterale per l'Artigianato Toscano), Fin.Art. CNA e Banca di Castagneto Carducci. "Le misure EBRET consistono in contributi a fondo perduto a favore delle aziende iscritte per i seguenti ambiti di intervento: innovazione aziendale, certificazioni di qualità, autoproduzione energetica, internazionalizzazione e promozione, maternità imprenditrici, ricambio generazionale, sicurezza sul lavoro, ripristino attività da calamità naturali" scrive il ...