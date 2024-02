Bilancio positivo per l’Italia ai Mondiali di Doha Ora viene il bello verso Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 febbraio 2024) Grazie ad altre tre medaglie arrivate dal nuoto in vasca nell’ultima giornata di gare, idelle discipline acquatiche si chiudono percon un più chedi 3 ori, 10 argenti e 6 bronzi per un totale di 19 medaglie che la pongono al quarto posto assoluto in quanto a numeri di podi conquistati, sesto invece costruendo la classifica in base agli ori. Risultati soddisfacenti, che arrivano in particolare dal nuoto in vasca, ma con qualche soddisfazione anche da quello artistico, dal fondo e dai tuffi, oltre che dalla pallanuoto con il Setteche si è fermato a un passo dal trionfo nella finale contro la Croazia. La protagonista assoluta della kermesse dinon può che rispondere al nome di Simona Quadarella. La formidabile nuotatrice romana si è presa ...