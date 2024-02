Big match Il Corticella non si accontenta

(Di domenica 18 febbraio 2024) BUDRIO Ildi oggi contro la Pistoiese rappresenta una sorta di ultima spiaggia per il Mezzolara di Romulo Togni. In caso di successo i biancazzurri manterrebbero quantomeno vive le ormai flebili speranze salvezza mentre un risultato negativo, pur trovandoci solamente alla sesta di ritorno, rischierebbe di compromettere forse definitivamente la stagione del team budriese. Reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Fanfulla, capitan Malagoli e compagni occupano il penultimo posto a 15 punti e, oggi, terranno a battesimo il quarto stadio ‘casalingo’ di questo campionato. Dopo aver salutato il ‘Pietro Zucchini’ di Budrio (i cui lavori di ristrutturazione si stanno protraendo) nel debutto in Coppa Italia contro il Ravenna e il ‘Magli’ di Molinella (scaduto l’accordo con il Comune) al termine del girone di andata, il Mezzolara ha disputato l’ultima sfida interna ...

Tutte in campo per l’ultimo atto. I giochi sono già fatti nella Serie A 2023-2024 di Calcio femminile , Campionato che sta per vivere la giornata ... (oasport)

Giornata numero venticinque di Premier League . In campo subito il LIVE rpool alle 13.30 che ha fatto visita al Brentford passando con un sonoro... (calciomercato)

La ventunesima giornata di Seconda Categoria manda in scena questo pomeriggio alle ore 15, il big match Filattierese (37 punti )-Carrarese Giovani ... (sport.quotidiano)

Big Match è un gioco a premi della società SISAL basato su pronostici legati alle partite di calcio nato nel 2004. La schedina è divisa in tre parti, nelle prime due sono elencate una serie di sei partite, nella terza solo tre incontri. Nelle prime due parti bisogna indovinare il risultato di tre delle sei partite scelte a piacere basandosi sulle regole dei segni 1 x oppure 2, sul modello del Totocalcio; nell'ultima parte si deve prevedere il risultato esatto di uno dei tre confronti sempre scelto dal giocatore, sono elencati 15 risultati a cui si aggiunge un sedicesimo detto A nel caso l'avvenimento termini 3-3 oppure con minimo 4 reti segnate da almeno una delle due squadre. È prevista una sola categoria di vincite con tutti e sette i pronostici azzeccati.

È un terzino ma ha il fiuto di un attaccante: un pallonetto da 25 metri decide il big match: Com'è portare sulle spalle il peso di aver riaperto il campionato Chiedetelo a Guerra , che all'inizio del primo tempo regala ad Esposito il gol che mette in discesa la partita; chiedetelo a Tabini , ...

LIVE ATP Rotterdam, Sinner - Griekspoor 2 - 0: Jannik in finale con de Minaur. Sarà numero 3 del mondo: ...05 - Con una prima a 207kmh Sinner annulla la prima palla break del suo match, maturata dopo una risposta rimasta dentro per un mezzo capello 19:59 - Forse vittima della pressione per il big match ...

I granata non lasciano scampo nel big match ma il magico duo regala ancora spettacolo: Un girone di fuoco quello dei classe 2013 di casa Pozzomaina, che già per la prima di campionato scendono in campo contro una delle due prof del capoluogo piemontese, il Torino. La gara si apre subito ...