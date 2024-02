Biblioteca | lavori lunghi e costosi

(Di domenica 18 febbraio 2024) "La relazione tecnica sullacomunale conferma che la struttura, allo stato attuale, risulta pressoché priva di ogni presidio antincendio". A dirlo è il Comune di Potenza Picena, guidato dal sindaco Noemi Tartabini, che ieri ha illustrato alcune novità sulla vicenda delladi via Trento, chiusa a fine dicembre per via dei problemi emersi nella storica sede, generando presto il malcontento di diversi cittadini. "La conformazione dell’edificio è problematica – aggiunge l’Amministrazione comunale –. E sono diversi gli interventi che vanno garantiti per la messa a norma: tra questi la ripartizione con le porte tagliafuoco sia degli archivi che dei depositi, il rifacimento degli impianti elettrici, l’installazione dell’impianto idrico a idranti, l’eliminazione dei gradini esterni alla porta di accesso tramite una rampa con maniglioni ...

Giugliano: Partiti i lavori di riqualificazione della biblioteca , dell’auditorium e di via Del Leone e via Dello Scorpione “Questa (Ieri ndr.) ... (puntomagazine)

Una biblioteca è un luogo, fisico o virtuale, finalizzato alla raccolta e alla conservazione di risorse informative fisiche, come libri, riviste, CD, DVD, o digitali, come ebook, basi di dati, riviste elettroniche.

Ascoltare il cinema - Un'esperienza unica per ciechi e pubblico bendato: ... alle 19:00, "Cinema ad Alta Voce" (CiAV) arriva a Policoro, trasformando la Biblioteca Comunale ... unico nel suo genere e già premiato da pubblico e addetti ai lavori. Questo evento innovativo, ...

Volto nuovo per la Frera di Tradate, nuove aule studio e più spazi per il museo delle moto. 'Un rilancio che guarda al 2050': Nel cronoprogramma dei lavori è previsto anche un periodo in cui la biblioteca non sarà fruibile , periodo che l'amministrazione ha assicurato di voler abbreviare per recare meno fastidi possibili ...

Mauro Rotelli (Fratelli d'Italia), ad Alghero per sostenere Paolo Truzzu: Alle 18:00 è prevista la partecipazione all'Incontro organizzato dalla Fidapa presso la Biblioteca ... del territorio e dei lavori pubblici.