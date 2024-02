Biathlon | Lisa Vittozzi fa poker ai Mondiali! Argento nella mass start dominata da Braisaz

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) hanno regalato all’Italia la quarta medaglia di questi Mondiali 2024 di. E’ sempre lei,, chefemminile ha dato seguito alla serie di questa rassegna iridata eccellente per lei. Dopo l’dell’inseguimento, l’oro della 15km Individuale e la piazza d’onore della single-mixed relay con Tommaso Giacomel, la sappadina ha ottenuto il quarto podio della sua avventura iridata, tingendosi d’prova con partenza in linea. Nuovamente un 20/20 al poligono per l’azzurra che ha dato seguito a quanto visto nelle prove precedenti, un feeling con le sessioni di tiro incredibile. Solo una sontuosa Justine-Bouchet ha saputo fare ...

Lisa Vittozzi (Pieve di Cadore, 4 febbraio 1995) è una biatleta italiana.

Biathon, la staffetta femminile parla francese, Italia mai in gara: Le altre compagne del quartetto, composto anche da Rebecca Passler e Lisa Vittozzi , pur ... Tag: cdm biathlon

Biathlon, start list staffetta femminile Mondiali 2024 Nove Mesto: italiane in gara e pettorali di partenza: Il 17 febbraio andrà in scena la staffetta femminile 4 6, valida per i Mondiali di biathlon 2024 in corso a Nove Mesto , in Repubblica Ceca. Il via è previsto per le 13.45 locali, con ...b VITTOZZI Lisa ...

I fatti del 16 Febbraio: male il Pil, ancora scontri, trattori flop: ... Dopo l'oro nella sprint e l'argento nell'inseguimento ai Mondiali di biathlon, Lisa Vitozzi e Tommaso Giacomel hanno conquistato il secondo posto nella staffetta singola mista Titoli Corriere della ...