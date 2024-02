Biathlon | Johannes Thingnes Boe domina la mass start dei Mondiali 15° Tommaso Giacomel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Cala il sipario sui2024 di: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, va in scena l’ultima gara del programma iridato, la 15 kmmaschile, che premia il norvegeseBoe davanti al sorprendente lettone Andrejs Rastorgujevs ed al transalpino Quentin Fillon Maillet. Prova incolore dei due azzurri qualificati, fallosi al poligono: 15°, 19° Lukas Hofer. La vittoria va al norvegeseBoe, che commette un errore al primo poligono, ricuce il gap nel secondo giro e poi fa 15/15 nelle altre tre serie al tiro, giungendo al traguardo in parata e conquistando l’oro in 34’50?2. Alle sue spalle il sorprendente lettone Andrejs Rastorgujevs, secondo a 15?1, ...